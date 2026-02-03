Kayserispor\'da Opoku ile Yollar Ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha. Sarı-kırmızı takımda Gideon Jung'un ardından Aaron Opoku ile de yollar ayrıldı.
Sezon başında Kaiserslautern takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aaron Opoku'nun sözleşmesi fesih edildi. Sarı-kırmızılı forma ile 20 maça çıkan Opoku 2 asistlik performans sergiledi.
Opoku'nun yeni adresi Almanya ekiplerinden Eintracht Braunschweig takımı oldu. - KAYSERİ
