Kayserispor'da sevindirici haber - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 7.haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 12.00'de özel uçakla Kayseri'den ayrılan Sarı Kırmızılılar 23 futbolcu ile Giresun'a gitti.

Yukatel Kayserispor 'da sakatlıkları geçen Uğur Demirok ve Mario Gavranovic Giresunspor maçı kafilesine yer aldılar.

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