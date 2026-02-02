Kayserispor'dan Galatasaray'a 4-0 Yenilgi

ZECORNER Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, "Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakacağız" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Igor Cagalj, "Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Maça çok kötü girdik. Maçın başından, birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımamız gerektiğini konuşmuştuk. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hatalar yaptık. Bunun neticesinde de 2 basit gol yedik. Bunlardan sonra Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakacağız" ifadelerinde bulundu.