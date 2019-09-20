Son Dakika Haberleri: Kayserispor'dan rekor forma satışı
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Kayserispor'dan rekor forma satışı

1 saat önce

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Beldiye Başkanı...

Kayserispor'dan rekor forma satışı, System.String[]

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Beldiye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve taraftarlar katıldı. Gecede Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenörler ve futbolcular da yer aldı.


'ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK'


Moderatörlüğünü Ersin Düzen ve Şükran Albayrak'ın yaptığı gecede 80 bin 349 forma satıldı. Kulübe destek veren taraftarlara teşekkür eden İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Toplanılan yardımdan daha önemli olan birlik ve beraberliktir. Kalbi Kayserispor ile olan herkesin nabzı birlikte attı, önemli olan buydu. Herkese teşekkür ederim" dedi. Teknik direktör Hikmet Karaman da, "Herkes Kayserispor için elinden geleni yapmalı. Kayserispor belirli bir kişinin değil 'Kayserliyim' diyen herkesindir" ifadelerini kullandı.


Kayserispor, AK Parti, Kayseri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:05 
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