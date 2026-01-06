Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile FC Hermannstadt arasında oynanan hazırlık maçı, 0-0 beraberlikle bitti.
Sezon öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında FC Hermannstadt ile mücadele etti.
Kamp merkezindeki müsabakada takımlar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor - FC Hermannstadt Hazırlık Maçı Beraberlik İle Sona Erdi - Son Dakika
