Kayserispor Galatasaray\'a Karşı Kazanmak İstiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; Galatasaray ile deplasmanda oynadığı müsabakalarda uzun zamandır kazanamıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında lig lideri Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor, bir sürpriz yaparak maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Kayserispor, renktaşına karşı son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. 12 Şubat 2017 tarihinde oynanan müsabakayı 2-1 kazanan Kayserispor, o günden bugüne İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığı 8 maçta 2 beraberlik 6 yenilgi aldı.

Kayserispor, geçen sezon İstanbul'da oynadığı müsabakayı da 3-0 kaybetmişti. - KAYSERİ