Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı

Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar 'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

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