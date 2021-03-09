Kayserispor ilk kez 3 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez 3 gol atarak kazandı. Deplasmanda oynadığı Hatayspor maçını İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique'nin attığı goller ile kazanan sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sezonki 8. galibiyetini alan Kayserispor, 5 kez 1-0 ile, 1 kez 2-0 ile 1 kez de 2-1 ile kazanırken ilk kez 3 gol atarak 3-1 kazandı.

-İHA-