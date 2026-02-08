Kayserispor Kocaelispor Maçına Hazır

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Ayrıca, Kocaelispor maçının taktiği de çalışıldı. İç Anadolu ekibinin son antrenmanına taraftarı da moral ziyareti yaptı. Kaysersipor ile Kocaelispor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma yarın saat 17.00'da RHG Enertürk Stadyumu'nda oynanacak.