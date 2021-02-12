Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü'nün karşı karşıya geleceği ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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