Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

18.04.2022 12:08
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor müsabakası hazırlıklarını bugün Kayserispor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma yapan sarı-kırmızılılar, taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Kayserispor saat 13.00'de özel uçakla ile Trabzon'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı- kırmızılı takımda Bernard Mensah dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması 19 Nisan Salı günü 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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