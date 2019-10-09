Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu
Son Dakika Spor Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu

52 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü samet aybaba oldu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.


İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:58 Kaynak: DHA
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