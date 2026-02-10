Kayserispor'un Zorlu Süreç! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor'un Zorlu Süreç!

10.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, 7 haftadır galibiyet alamazken 17. sırada bulunuyor ve zor bir fikstüre hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir attı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan ve 17. sırada yer alan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile de yükselişe geçemedi.

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 9 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayseri temsilcisi, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.

7 haftadır galibiyete hasret

Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan Kayserispor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı.

Ligin 15. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanında 1-1 beraber kalan sarı-kırmızılı ekip, 16. haftada sahasında Corendon Alanyasporla 0-0, 17. haftada ise TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'a 18. haftada deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen Kayserispor, 19. haftada sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0, 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 4-0 ve son olarak 21. haftada evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor

Puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftada ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak.

23. haftada Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak Kayserispor, 24. haftada ise Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Ligin 25. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Kayserispor, 26. haftada ise Samsunspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un Zorlu Süreç! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:26:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'un Zorlu Süreç! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.