KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kırgızistan'da

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cengiz Aytmatov anısına Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "3. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresine" katıldı.



Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampüsünde düzenlenen kongrede ilk oturumun moderatörlüğünü KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptı.



"Türk Dünyasında Nasıl Turizm Ürünü Geliştirilmeli?" başlıklı konuşmasında turizmin gelişimi için kaçınılmaz olan olmazsa olmazlara değinen Rektör Karamustafa, kongreye katkı sağlayanlara da teşekkür etti.



Rektör Karamustafa, "Burada özellikle Ata yurdunda, gönül coğrafyamızda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Aynı zamanda da çok heyecanlıyım. Çünkü ben bu coğrafyaya ilk kez geliyorum. Sizlerin de gönül coğrafyası olduğunu hissettiğim Anadolu'da bizler çocukluğumuzdan beri hep türkülerini, efsanelerini ve masallarını dinlediğimiz Tanrı Dağı'nın eteğinde heyecanlandım. Evet Anadolu'da biliyorum ki sizin gönül coğrafyanız Değerli Kırgız kardeşlerim" dedi.



Konuşmasında Türkiye için turizmin önemli bir sektör olduğuna da dikkat çeken Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyetinde turizm önemli bir sektör. 1963 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasıyla son 50 yılda, özellikle de son 30 yılda Türkiye'de turizm sektörü önemli ataklar yapmıştır. Yapılan güzel ciddi yatırımlar ve uygulamalarla bazen de birtakım deneyimlerle Türkiye'deki turizm sektörünün, gönül coğrafyamız ve ata yurdumuz Türkistan'a da örnekler teşkil edebileceğini düşünmekteyim. Bu konuda da biz bu coğrafyadan Türkiye'ye gelen kardeşlerimize lisans ve lisansüstü çalışmalar yaptırıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin sahip olduğu ciddi bilgi birikimine sahip olma sansını Türkistan coğrafyasında elde etme şansını yakalamaktadır.



Sebahattin Balcı Hocamın, Sayın Rektörümün konuşmasına bir gönderme yaparak, bir ilavede bulunmak istiyorum. Dünya turizmi 3S dediğimiz deniz, kum ve güneşten 3E'ye doğru yönelmekte. Eğitim, macera, eğlence odaklı turizm faaliyetlerine yönelme söz konusudur ki parada ve gelirde artık bu taraftadır. Bu bağlamda kültürel mirasın, kültürel unsurların hem korunması, buradan da kazanç ve gelir edilmesi son derece önemlidir."



Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından Prof. Dr. Muharrem Tuna "İpek Yolunda Kültürel Miras ve Turizm-Türkiye ve Kırgızistan Örneği", Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt " Dünya Turizm Örgütü'nün Kültür ve Turizm Politikaları", Prof. Dr. M. Öcal Oğuz "Yayla Turizmi ve Kültürel Miras", Prof. Dr. Aslanbek Çormonov "Turizm Meseleleri Bağlamında Kırgızistan'ın Arkeolojik Mirası", Prof. Dr. Kubatbek Tabaldıyev "Kırgızistan Turizminin Gelişmesine Doğal Faktörlerin Etkisi" konularında birer konuşma yaptı. Kongre, 19 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.



Kongre sonrasında ise Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi arasında çeşitli işbirliklerine fırsat oluşturacak işbirliği protokolüne Rektör Balcı ile birlikte imza attı. - KAYSERİ