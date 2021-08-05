KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet programına, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, senato üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, konuşmasında, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunun gıda ve tarımla ilgili alanlara yoğunlaşan, nitelikli hizmetler sunan bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu anımsatan Karamustafa, "Buradan öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Çıkrıkçıoğlu ailesi, önümüzdeki yıl Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO'dan 10 öğrenci, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'dan 10 öğrenci ve üniversitemiz genelinden 10 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciye, aylık olmak üzere karşılıksız burs verecektir. Bu sebeple Çıkrıkçıoğlu ailesine geçmişten günümüze üniversitemize yapmış oldukları hayırlar ve değerli katkılar için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Karamustafa, kep atma yerine mezun olan öğrencileri ahilik geleneğinden gelen kuşak bağlama töreniyle mezun ettiklerini belirterek, bu kuşağın bilgelik, tecrübe, sabır ve vefa kuşağı olduğunu kaydetti.

Tören, öğrencilerin mezuniyet kuşaklarının bağlanmasıyla sona erdi.