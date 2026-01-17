Kaza Geçiren Çocuk Helikopterle Nakledildi

Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde trafik kazası sonrası yaralanan 10 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Van'a nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören S.K. isimli 10 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkine karar verildi. Karayoluyla sevkinin mümkün olmaması üzerine hava ambulansı talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans, hasta nakli için havalanarak Bahçesaray'dan aldığı çocuğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. - VAN