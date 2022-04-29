Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor - Son Dakika
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Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor

29.04.2022 00:04
Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobilde bulunan 2 kişi aranıyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen kaza sonrası Oltu çayına uçan otomobilde bulunan 2 kişi aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpıştılar. Kaza sonrası iki araçta Oltu çayına uçtu. Kaza sonrası coşkun akan Oltu çayından Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıktılar. Suya kapılan 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşılırken Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut aranıyor. - ERZURUM

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Otomobil, Erzurum, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor - Son Dakika
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