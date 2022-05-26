Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü

26.05.2022 13:07

Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü Çorum'un Kargı ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan kamyon alev aldı.

Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan kamyon alev aldı. Parçalanan kamyonun sürücü kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

Kaza, Kargı Sinop Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde bulunan İsmail Ş. yönetimindeki 57 DU 356 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle alev alan kamyon, yoldan metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin yaptığı ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü
Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü
Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü
Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü
Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü
Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü

YORUMLAR
500
Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza sonrası yanan kamyon küle döndü: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement