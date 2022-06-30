Kaza tartışmasında ilginç diyalog: "Kardeşin dünya lideri değil" - Son Dakika
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Kaza tartışmasında ilginç diyalog: "Kardeşin dünya lideri değil"

30.06.2022 15:07
Kaza tartışmasında ilginç diyalog: "Kardeşin dünya lideri değil"

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen motosiklet sahibinin "O benim kardeşim" diyen kazazede yakınına, "Senin kardeşin dünya lideri değil" sözleri dikkat çekti.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Derinyol Sokak ile Namazgah Sokak ayrımında otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet sahibi ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sahibini sakinleştirmek isteyen araç sürücüsünün ağabeyi, "O benim kardeşim, sakin ol" dedi. Motosiklet sahibi de, "Senin kardeşin dünya lideri değil" dedi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar sakinleşerek anlaşma sağlandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza tartışmasında ilginç diyalog: 'Kardeşin dünya lideri değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza tartışmasında ilginç diyalog: "Kardeşin dünya lideri değil" - Son Dakika
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