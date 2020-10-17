Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular - Son Dakika

Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular

17.10.2020 22:06

Sultanbeyli'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Sultanbeyli'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralıyı yağmurdan korunmak için üzerine karton örttü.

Kaza Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet ile ara sokaktan çıkan araç çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar 112 ekipleri gelene kadar yerde yaralı olarak bekleyen motosiklet sürücüsünün ıslanmaması için üzerine karton örttü. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular
Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular
Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular
Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular
Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular
Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular

motosikletli, Sultanbeyli, Ambulans, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosikletliyi kartonla yağmurdan korudular - Son Dakika

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