Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürprizi - Son Dakika

Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürprizi

SİVAS'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Veterinere götürülmek için otomobilin bagajına konulan buzağı ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mısmılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Fikrettin Karatepe yönetimindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonet ile İsmail Morgül yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Morgül ile beraberinde bulunan Meryem Morgül (20) ve Gülşen Morgül (14) yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan sürücü İsmail Morgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Meryem Morgül ve Gülşen Morgül ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobilin bagajında bulunan buzağı ise kazayı yara almadan atlattı. Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan İsmail Morgül'ün rahatsızlanan buzağıyı kent merkezindeki veterinere götürdüğü öğrenildi. Vatandaşların su vererek ilgilendiği buzağı kaza yerine gelen Morgül'un yakınları tarafından başka bir otomobilin bagajına koyularak, köye götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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