Son Dakika Haberleri: Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı.

Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu araç alev alması ile 30 kişi yanarak can verdi. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. - MEKKE

Suudi Arabistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]