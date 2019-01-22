Son Dakika Haberleri: Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi

Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi

24 dakika önce

ERZURUM'da kaldırıma çıkıp iki ağacı devridikten sonra bilboarda çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Mahmut Esfan hafif yaralandı.

Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi, System.String[]
ERZURUM'da kaldırıma çıkıp iki ağacı devridikten sonra bilboarda çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Mahmut Esfan hafif yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren Esfan, sağlık ekiplerinin ve çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen tedaviyi kabul etmedi.

Kaza merkez Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi önünde meydana geldi. Polis Mektebi yönüne giden Mahmut Esfan yönetimindeki 25 AH 517 plakalı otomobil, sürü cüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, iki ağacı yerinden söküp, bilboarda çarparak ters döndü. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Esfan elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. "Babam az ileride çalışıyor gidip ona haber vereyim" diyerek kaza yerinden ayrılmak isteyen Esfan'a vatandaşlar, ambulans geldiğini, önce muayene olması gerektiğini söyledi. Sağlık ekibinin ve vatandaşların tüm çabasına karşın tedaviyi kabul etmeyen Mahmut Esfan, kaza yerinden ayrılıp, yakınlarına haber verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin üzerindeki ağaçları kaldırıp, köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:48:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Yaptı, Tüm Israrlara Rağmen Tedaviyi Kabul Etmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]