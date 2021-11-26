Kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira