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Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

50 dakika önce

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Necmi Gök'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Necmi Gök'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Gök'ün cenazesi (46), helallik alınması için babaevine götürüldü.
Gök için daha sonra Ulu Camii'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak, Gaziantep'ten gelen meslektaşları ve vatandalar katıldı.
Törene katılanlar, Gök'ün eşi Zübeyde ile babası Haydar Gök ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün naaşı, meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu.
Gök'ün cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel
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