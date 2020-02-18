Kazada ölen arkadaşları için adliye önünde toplandılar - Son Dakika
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Kazada ölen arkadaşları için adliye önünde toplandılar

6 saat önce

Devrilen halk otobüsünün içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun arkadaşları, olayın davasının görüldüğü Sivas Adliyesi önünde toplanarak Duruduygu ailesine destek verdi.

Kazada ölen arkadaşları için adliye önünde toplandılar, System.String[]

Devrilen halk otobüsünün içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun arkadaşları, olayın davasının görüldüğü Sivas Adliyesi önünde toplanarak Duruduygu ailesine destek verdi.


Sivas'ta 18 Ekim 2019 gecesi yaşanan olayda, lüks otomobili ile kavşağa kontrolsüz giriş yapan H.R.A. isimli İranlı iş adamı, M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Savulan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Emel Duruduygu devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki sürücü de taksirle ölüme sebep oldukları gerekçesi ile tutuklandı. Sürücüler bugün Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Dava görülürken Sınıf arkadaşları toplandıkları adliye binası önünde Duruduygu ailesine destek verdi.


Gözyaşlarına boğuldular


Adliye önünde açıklama yapan Duruduygu'nun abisi Necati Duruduygu, kazaya sebep olan iş adımının en ağız cezayı almasını istediklerini belirtip, "Ateş düştüğü yakar, Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kardeşim, Cumhuriyet üniversitesi öğretmenlik son sınıf öğrencisiydi. Tek suçu o gün o otobüste olmaktı. O otobüsteki tek yolcuydu. O gün sizinde çocuklarınız o otobüsün içinde olabilirdi. Burada ki bütün arkadaşları da o otobüsün içinde olabilirdi. Tek suçu o gün o otobüsün içinde olmasıydı. Adam İran'dan kalkıyor, benim ülkemde yaşıyor. Ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti kurallarına uymuyor. Biz en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu gün ki mahkemeden ne sonuç çıkacak, vicdanları rahatlatmak tamamen bu gün hakimin vereceği kara bağlı. İnşallah hakkettiği cezayı alacak diye ümit ediyorum. Biz ailecek geldik, sağolsun arkadaşları da bizleri yalnız bırakmadılar. Her türlü desteği veriyorlar. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. İnşallah hakkettiği cezayı bu gün bulacak" dedi.


Acılı anne "Adalet istiyorum"


Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç kızın annesi Sebahat Duruduygu, adalet istediğini belirtip, "Ben bir anneyim, ciğerim çok yandı. Diğer annelerin ciğerleri yanmasın. Ben adalet istiyorum. Sürünsün bu, başka da bir şey demiyorum. İçeride kalsın. O acıyı bir yaşasın ki onun gençliği de içeride çürüsün. Benim gencecik yavrumu çürüttü o. Ben anneyim anne, ciğerim yanıyor. Başka annelerim ciğerleri yanmasın. Benim yavrumu benden kopardı onlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas Adliyesi, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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