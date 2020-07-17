Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika

Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alkollü halde kullandığı aracıyla kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde Ceylan Tutlu'nun (27) ölümüne neden olan sürücü Ü.A.'nın serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alkollü halde kullandığı aracıyla kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde Ceylan Tutlu'nun (27) ölümüne neden olan sürücü Ü.A.'nın serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi. Anne Fatma Tutlu (68), sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, "Lütfen sesime kulak verin. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. Ceylanımın öldüğüne inanmıyorum" dedi.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 11 Haziran gecesi 02.30 sıralarında yaşanan kazada, sahil yönüne ilerleyen Ü.S.K.'nin kullandığı 07 AGR 420 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçen Ü.A.'nın kullandığı 07 NYR 15 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ü.S.K. ile beraberinde bulunan G.T. hafif, arka koltukta oturan Ceylan Tutlu ise ağır yaralandı.Tutlu ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Kazanın ardından alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı ortaya çıkan Ü.A., tutuklandı. Alanya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, Ü.A. kaza anında bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Panik atak rahatsızlığım nedeniyle alkol aldım. Bu şekilde trafiğe çıktım. Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimi hatırlamıyorum. Kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SERBEST GEZİYOR, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR'

Ceylan Tutlu'nun ailesi ise Ü.A.'nın tutuklanmasını ve kızlarının kanının yerde kalmamasını istedi. Ağabey Zafer Tutlu, "11 Haziran akşamı kardeşim trafik kazasına kurban gitti. Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırılık yok. Karşıdaki araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinden ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli. Bu şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyadan, şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp, yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Bir an önce bu şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

'SERBEST GEZMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Kaza anına ait görüntüleri izlerken canlarının yandığını ifade eden ağabey Tutlu, "Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi, bize 1,5- 2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten. Bu şahsın içeriye alınmaması, gözaltına alınmaması, eli kolu serbest gezmesi bizi çok üzüyor" diye konuştu.

'CEYLAN GELİP DE KAPIYI ÇALACAK DİYE KAPIYI BEKLİYORUM'

Anne Fatma Tutlu da kızının ölümüne sebep olan sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Her gün ciğerimin mezarı başına gidip, ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde 100 suçlu. Kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler? Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Lütfen sesime kulak verin. Gerçekten ne dediğimi de bilmiyorum, benim ciğerim yanıyor çok acılıyım. Ceylan gelip kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum."


Alanya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika
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