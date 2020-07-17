Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alkollü halde kullandığı aracıyla kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde Ceylan Tutlu'nun (27) ölümüne neden olan sürücü Ü.A.'nın serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi. Anne Fatma Tutlu (68), sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, "Lütfen sesime kulak verin. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. Ceylanımın öldüğüne inanmıyorum" dedi.
Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 11 Haziran gecesi 02.30 sıralarında yaşanan kazada, sahil yönüne ilerleyen Ü.S.K.'nin kullandığı 07 AGR 420 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçen Ü.A.'nın kullandığı 07 NYR 15 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ü.S.K. ile beraberinde bulunan G.T. hafif, arka koltukta oturan Ceylan Tutlu ise ağır yaralandı.Tutlu ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
"Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Her gün ciğerimin mezarı başına gidip, ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde 100 suçlu. Kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler? Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Lütfen sesime kulak verin. Gerçekten ne dediğimi de bilmiyorum, benim ciğerim yanıyor çok acılıyım. Ceylan gelip kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum."