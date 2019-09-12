Son Dakika Haberleri: Kazada ölen liseli Ayşe gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
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Kazada ölen liseli Ayşe gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Dalaman Atakent Kavşağı'nda, öğrenci servisine kamyonun çarpmasıyla yaşanan kaza sonrasında yaşamını yitiren Ayşe Korkut, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kazada ölen liseli Ayşe gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Dalaman Atakent Kavşağı'nda, öğrenci servisine kamyonun çarpmasıyla yaşanan kaza sonrasında yaşamını yitiren Ayşe Korkut, gözyaşları içerisinde defnedildi.


Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Ayşe Korkut (17) bugün öğle namazına müteakip defnedildi.


Servis şoförünün aceleciliğinin kurbanı olan genç kızın cenaze namazı, Dalaman Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Korkut ailesinin evinin önünde kılındı. Bölgedeki birçok okul ve kolejlerden çok sayıda öğrenci cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Korkut'un ailesi ve sevenleri sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar acılı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Henüz 17 yaşında hayata gözlerini yuman Korkut'un cenazesine öğrenci arkadaşları da geldi. Genç kızın gözyaşlarına boğulan arkadaşları fenalaştı. 112 Acil Servis Merkezi tarafından cenaze evine gönderilen ambulanstaki sağlık ekipleri, fenalaşan vatandaşlara müdahale etti.


Ayşe Korkut'un cenazesi Dalaman Şerefler Mezarlağı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.


Ayşe Korkut'un cenaze namazına, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Kemal Tayfun Çanlı, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İlhan Evcimen, AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve protokol üyeleri katıldı. Ayrıca, cenaze törenine çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katılarak, aileye başsağlığı diledi. - MUĞLA

Dalaman, Atakent, Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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