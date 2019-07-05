Son Dakika Haberleri: Kazada ölen Melek, toprağa verildi
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Kazada ölen Melek, toprağa verildi

12 dakika önce

KARABÜK'te, babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybeden Melek Benli (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen Melek, toprağa verildi, System.String[]
KARABÜK'te, babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybeden Melek Benli (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 21 Haziran günü Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli'nin duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Melek Benli, 13 günlük yaşam savaşını dün sabah saatlerinde kaybetti.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı bölümünden mezun olan Melek Benli'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Mehmet Benli, kızının yazmalı tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Mehmet Benli, birliğinden izin alıp gelen uzman asker oğlu Murat Benli ile birlikte cenaze namazında saf tuttu. Mehmet Benli cenazede gözyaşlarını tutamadı. Murat Benli kız kardeşinin tabutunu omuzlayıp cenaze aracına götürdü. Melek Benli'nin cenazesi Eflani ilçesi Gökgöz köyünde toprağa verildi.
Melek Benli'nin kazada yaralanan annesinin tedavisinin ise Ankara'da bir hastanede devam ettiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
Mehmet Benli, Karabük, Güncel
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