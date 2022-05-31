Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

31.05.2022 13:04
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Bulak Yolu 115. Cadde Elit Market Kavşağında meydana geldi. Y.D. sevk ve idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç 5000 Evler Eski Belediye Evlerinden Kanyon Köprü istikametine seyir halindeyken R.Ş. sevk ve idaresindeki 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 78 ABB 220 plakalı araç savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Denizer'e (51) çarptı. Yola savrulan Denizer ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yolcular dehşeti yaşadı, o anları otobüsün içinde kaydettiler Yolcular dehşeti yaşadı, o anları otobüsün içinde kaydettiler Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü
Kaynak: İHA

Tragger, Karabük, Market, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement