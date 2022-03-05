Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

05.03.2022 17:55
Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Saz (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Eyüp Saz (26) için Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi Yüceyurt Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Hürü ve babası Hasan Saz, ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Saz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3) Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3) KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş, Polis Memuru, Cenaze, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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