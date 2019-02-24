Son Dakika Haberleri: Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Çocuklarının Burnu Bile Kanamadı (2) - Yeniden

Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Çocuklarının Burnu Bile Kanamadı (2) - Yeniden

4 dakika önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, otomobilin şarampole düşüp, ağaçlara çarpması sonucu Orhan (38) ve Didem Bozkurt (28) çifti yaşamını yitirdi, çocukları Miraç (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Çocuklarının Burnu Bile Kanamadı (2) - Yeniden, System.String[]
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, otomobilin şarampole düşüp,  ağaçlara çarpması sonucu Orhan (38) ve Didem Bozkurt (28) çifti yaşamını yitirdi, çocukları Miraç (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Orhan Bozkurt idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, ağaçlara çarptı. Kazayı görenler yardıma koşup, 112 Acil'e haber verdi. Aracın camını kıran vatandaşlar, Miraç Bozkurt'u çıkardı. İtfaiye ekibi de araçta bulunan Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'u çıkardı. 112 Acil ekibi Bozkurt çiftinin öldüğünü belirledi. Sağlık ekibi, büyük korku yaşadığı görülen çocuğu, ambulansa aldı. Çocuk, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kazayı görerek yardıma koşan bir sürücü, "Bu araç orta şeritteydi yanında hiç araç yoktu. Birden yoldan çıktı. Çocuğu biz camı kırıp kurtardık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:57 Kaynak: DHA

Gümüşova, 3. Sayfa
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