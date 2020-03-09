Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak, komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak, komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza,1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.


Devlet Hastanesi, Gazipaşa, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:24 Kaynak: DHA
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