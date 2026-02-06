Kazadan 13 Yıl Önceki Mektup Şok Etti - Son Dakika
Kazadan 13 Yıl Önceki Mektup Şok Etti

06.02.2026 15:51
Sakarya'da trafik kazasında ölen Hilal Garaç'ın, kazadan 13 yıl önce yazdığı mektup ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çalıştığı fabrikaya gitmek için durakta servis beklerken çarpışan iki kamyonetten birinin çarpmasıyla ölen Hilal Garaç'ın (25), kazadan tam 13 yıl önce 3 Şubat'ta arkadaşına yazdığı, "Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz" yazılı mektup ortaya çıktı.

Kaza, 3 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolunun Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu, araçlardan biri durağa daldı. Kamyonet, bu sırada durakta Akyazı'da çalıştığı fabrikaya gitmek için servis bekleyen Hilal Garaç'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Garaç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hilal Garaç'ın cenazesi, 4 Şubat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'YARINA SAĞ OLACAK MIYIZ ONU BİLE BİLMİYORUZ'

Hayatını kaybeden Hilal Garaç'ın, 3 Şubat 2013'te Ece isimli yakın arkadaşına yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Saatler 12.01 Ece. Ben bu satırları yazarken biraz olsun ağlayacağım. Sen hep gül olur mu? Bir gün büyüyeceğiz. Seni bir daha görememekten o kadar çok korkuyorum ki bir bilsen. Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz. Belki beni unutursun ama ben seni kalbimde taşıyacağım."

Kaynak: DHA

Kazadan 13 Yıl Önceki Mektup Şok Etti
