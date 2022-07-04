Son Dakika | KAZADAN SONRA SAVRULAN İKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son Dakika | KAZADAN SONRA SAVRULAN İKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMA ANI KAMERADA

04.07.2022 19:29

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, dikkatsizlik sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından savrulan araçlar, park halindeki kamyona çarparak durabildi.

BURSA'da, dikkatsizlik sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından savrulan araçlar, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Burak Şentürk'ün (18) sıkıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi'nde seyir halinde olan Tolga Uysal (23) yönetimindeki 16 ALK 448 plakalı otomobil, caddeye kontrolsüzce çıkan Burak Şentürk yönetimindeki 16 ADM 75 plakalı otomobile çarptı. kazanın ardından savrulan iki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 LRU 63 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çarpıştığı otomobil ile kamyon arasında kalan araçta sıkışan sürücü Burak Şentürk'e çevredekiler yardım etti. Vatandaşlar büyük çaba sarederek Şentürk'ü sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burak Şentürk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Şentürk'ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Burak Şentürk yönetimindeki otomobile Güçlü Sokak'tan Zincirlikuyu Caddesi'ne çıktığı sırada karşı yönden gelen otomobilin çarptığı ve iki aracın savrularak kamyona çarptığı görüldü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak yaralı Burak Şentürk'e yardım ettiği anlar kamera tarafından kaydedildi. (DHA)

Görüntü Dökmü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Vatandaşların yardıma koşması detay

-Yaralının hastaneye getirilmesi detay

-Olay yeri detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

YORUMLAR
500
Tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı Tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı...Kaza anı kamerada Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı...Kaza anı kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | KAZADAN SONRA SAVRULAN İKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

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