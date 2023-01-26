Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra çişini yaptı, başına iş aldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra çişini yaptı, başına iş aldı...O anlar kamerada

26.01.2023 14:26

Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra çişini yaptı, başına iş aldı.

Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra çişini yaptı, başına iş aldı...O anlar kamerada

Maddi hasarlı kazada kendi aralarında anlaşıp rapor tutan sürücülerden alkollü olan, ulu orta çişini yapınca trafik polisi çağrıldı

250 promil alkollü çıkan sürücüye 4 bin 64 lira para cezası kesilip ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Kaza ve sürücünün tuvaletini yapma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında alkollü sürücünün yaptıkları görenleri hayrete düşürdü. Maddi hasarlı kazanın ardından kendi aralarında rapor tutmaya hazırlanan araç sürücülerinden birisi, ulu orta küçük tuvaletini yapınca vatandaş trafik ekiplerini aradı. 250 promil alkollü çıkan sürücüye 4 bin 64 lira para cezası kesilip ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza anı ve sürücünün küçük tuvaletini yapma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yıldırım Duran Uzungün'ün kullandığı 07 AFT 530 plakalı otomobile, Ersin H.'nin kullandığı 07 ENK 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda ufak çaplı hasan oluştu. Kazanın ardından araçlarını yol kenarına çeken araç sürücüleri kendi aralarında maddi hasarlı kaza raporu tutma kararı aldı.

Aracın arkasına geçip tuvaletini yaptı

Kaza yapan sürücüler ve araçlarındaki yolcular hasarlı kaza tutanağı için hazırlık yaparken, hafif ticari araçta bulunanların aracın arka kısmına geçmeleri ve birisinin sokak ortasında küçük tuvaletini yapması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bir vatandaş trafik polisini arayıp kaza olduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, sürücülerin ve araçların kontrollerini yaptıktan sonra alkol ölçümü yaptı. Alkol ölçümünde hafif ticari aracı kullanan, aynı zamanda sokak ortasında küçük tuvaletini yaptığı iddia edilen Ersin H.'nin 250 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çalıştığı şirkete ait olduğu belirlenen araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan kaza anı ve alkollü sürücünün çişini yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra çişini yaptı, başına iş aldı...O anlar kamerada - Son Dakika

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