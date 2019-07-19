Son Dakika Haberleri: Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
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Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı

53 dakika önce

Bir süredir Ege kıyılarında olan Kazak iş adamı Alexander Machkevitch'e ait lüks yat "Lady Lara", Kuşadası'nda 2 milyon TL tutarında 30 tanker yakıt aldı.

Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı, System.String[]
Bir süredir Ege kıyılarında olan Kazak iş adamı Alexander Machkevitch'e ait lüks yat "Lady Lara", Kuşadası'nda 2 milyon TL tutarında 30 tanker yakıt aldı.

Kazak iş adamı Alexander Machkevitch'e ait dünyanın en büyük yatlarından biri olan "Lady Lara", akşam saatlerinde Kuşadası'na gelerek Setur Marina'ya demirledi. Geceyi Kuşadası Setur Marina'da geçiren yatın içerisinde Alexander Machkevitch'in veya ailesinden birinin olmadığı, Kuşadası Setur Marina'ya yakıt, yiyecek ve sarf malzemeleri ikmali için geldiği öğrenildi. 91 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat, yaklaşık 570 litre yakıt satın aldı. 30 tanker ile gerçekleşen yakıt ikmalinin 2 milyon TL tutarında olduğu kaydedildi. Mega yata ayrıca soğuk hava depolu 4 kamyon ile sebze, et, balık ve gıda maddesi taşındı. Bunun yanında 2 paletle kağıt havlu, peçete, deterjan gibi sarf malzemeleri nakledildi. Setur Marina'da bir gece kalan yatı Kuşadalıların yanı sıra tatil için Kuşadası'nda bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izleyerek bol bol selfie çekti.

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor

2015 yılında Lürssen tersanesinde denize indirilen 91 metre uzunluğundaki Lady Lara, tersanenin yer aldığı IJ Nehri'nden geçen en büyük süperyat olarak kayıtlara girdi. Lady Lara'nın tüm mühendislik ve dekorasyon tasarımlarında Reymond Langton imzası bulunuyor. Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan Lady Lara isimli yatta VIP süit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor. - AYDIN
Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
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