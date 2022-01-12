Üye Girişi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması

12.01.2022 15:37
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olaylarda en çok zarar gören şehir olan Almatı'yı ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olaylarda en çok zarar gören şehir olan Almatı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, bugün Almatı'daki acil harekat ofisinde üst düzey yetkililerle toplandı.

Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin en büyük şehrine yapılan terör saldırısının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için Almatı'ya geldiğini söyledi.

Hükümete şehirdeki devlet binaları dahil tüm kurumların altyapı tesislerini en kısa sürede onarılması talimatını verdiğini belirten Tokayev, "Almatı, benim memleketim. Burada doğdum ve okudum. Şimdi bu şehri mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etme göreviyle karşı karşıyayız. Bu, bir cumhurbaşkanı ve bir vatandaş olarak benim için onur meselesidir. Hükümetin görevi ise şehri eskisinden daha iyi hale getirmek." dedi.

"KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor"

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulması açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor. İlgili devletlerin liderleriyle görüştüm. Bu vesileyle, bu birkaç gün içinde yapılan çalışmalar için birliğin komutanlığına teşekkür ediyorum. Elbette bu, teröristlerin ve haydutların saldırganlığını püskürtmek için büyük psikolojik öneme sahipti. Başarılı bir misyon olarak değerlendirilebilir."

Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra Almatı'daki olaylarda şehit olan güvenlik güçleri görevlilerinin aileleriyle bir araya geldi.

Tokayev, acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak "Tüm kahraman yiğitlerimizin ailelerinin ilgisiz bırakılmayacağına söz veriyorum. Ev olsun, çocuklarının eğitimi olsun sürekli yardım sağlayacağız." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:52
Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı         
16:41
"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti         
15:50
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların yaşandığı Almatı'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement