Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Başbakanı Mişustin ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Başbakanı Mişustin ile görüştü - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Başbakanı Mişustin ile görüştü

6 saat önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Başbakanı Mişustin ile görüştü, System.String[]

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in Rusya Başbakanı Mişustin ile görüşmesinde, ikili stratejik ve ortaklık iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin yanı sıra sınır Ural sınır ötesi nehrinde su kaynaklarının kullanımı ve çevre konuları konuşuldu.

Tokayev, Mişustin'in başbakanlık görevindeki ilk ziyaretini Kazakistan'a gerçekleştirmesinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesindeki ikili stratejik iş birliği bakımından sembolik olduğunu ifade etti.

Mişustin'in dün Almatı'da düzenlenen dijitalleşme ve yapay zeka konulu AEB Hükümetlerarası Komisyonu Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Tokayev, "Kazakistan bu konularla aktif şekilde ilgileniyor. Bu alanda geniş bir deneyime sahipsiniz, bundan dolayı sizinle iş birliği yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkelerimiz, çok taraflı yapılarda öncü rol oynamaktadır"

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya ile Kazakistan'ı kardeşlik ve ortaklık bağların birleştirdiğini vurgulayarak, ikili ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliğinin dinamik şekilde geliştiğine işaret etti.

Bölgesel iş birliğinin güçlendiğine de dikkati çeken Mişustin, "Ülkelerimiz AEB, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer çok taraflı yapılarda öncü rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Mişustin, Tokayev'e 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Günü kutlaması için Moskova'yı ziyaret etme davetini de hatırlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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