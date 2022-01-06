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Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi - Son Dakika

Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi

06.01.2022 10:29

Kazakistan'da akaryakıt zamların ardından sokağa dökülen halk, protesto başlattı. Çıkan olaylar sonrasında hükümet istifa etti ancak olaylar durulmadı. Taldikorgan kentinde protestocular ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Görüntü, 2003'te Irak'ın işgali sonrasında ABD askerlerinin Bağdat'ta Saddam Hüseyin'in heykelini yıkılmasını akıllara getirdi.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor.

NAZARBAYEV'İN HEYKELİNİ HEDEF ALDILAR

Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Protestocuları yatıştırmaya çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise televizyondan yaptığı konuşmada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski lider Nursultan Nazarbayev'den devraldığını duyurdu.

Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı

Öte yandan bu görüntüler akıllara 2003'te Irak'ın işgali sonrasında Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkıldığı anları getirdi.

Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı

BAZI BÖLGELERDE OHAL İLAN EDİLDİ

Dün protestoların şiddetini arttırmasıyla ülkenin en büyük kenti Almatı, petrol zengini Mangistau bölgesi ve başkent Nur-Sultan'da 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Nursultan'da yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı

200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Almatı'da dün yakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılan protestolarda 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Protestocular polisin müdahalesi öncesinde, "İhtiyarlar dışarı", "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar atmıştı. Almatı'da protestocular bugün de belediye binasını ateşe verirken, Aktobe'de ise hükümet binasına baskın gerçekleştirdi.

Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı

HÜKÜMET İSTİFA ETMİŞTİ

Ayrıca bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atamıştı.

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YORUMLAR (2)
  • Kamp Yerleri: Cahil halk artik rusya yalakasi olcak. Suriye ve irak gibi yillarca toparlanmaya calisicak. Darbe kolay guzel diyenler izler artik orda neler oluyor yillarca Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Deniz Demir: Demokrasi dediğin 30yıl koltuğa oturup sarayda yaşamakmı herşeye zam zam zam zam adamların dayanacak güçü kalmadı...en doğru kararı vermişler...hergün aç ölmektense bir defa ölüp gelecek nesilleri kurtardılar..2 yıl sonra kazakistan ekonomide şahlanır .. 1 0 Yayından Kaldır
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Nursultan Nazarbayev, Saddam Hüseyin, cumhurbaşkanı, Kazakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi - Son Dakika
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