Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Çocuklar Festivali, çocukların verdiği konserle sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da 15 Ekim'de başlayan festivalin Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen kapanış törenine TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil'in yanı sıra görme engelli çocukların anne babaları ve öğretmenler katıldı.

Törende, festival katılımcılarının sertifika ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirilmesinin ardından Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycanlı görme engelli öğrenciler konser verdi. Türkiye'yi temsil eden Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu öğretmenleri ve öğrencileri şarkılar ve türküler söyledi.

Rutbil, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın 1992'den bu yana Kazakistan'da faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Çalışmalarımızdaki maksadımız Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin artmasıdır. Bu çerçevede eğitim, sağlık ve diğer alanlarda ikili iş birliği projelerini destekliyoruz." dedi.

Engellilere yönelik projelerin de devam ettiğine dikkati çeken Rutbil, "Bu kapsamda Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik dostluk duygularının bir yansıması ve sembolü olarak bu festivali destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Festival, 15 Ekim'de başlamış, 3 gün boyunca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı öğretmenler görme engelliler için matematik, müzik ve diğer sanat eğitimleri vermiş, görme engelli eğitim metodlarıyla ilgili tecrübe paylaşımında bulunmuştu.

Türk öğretmenleri dün, görme engelli çocuklara, içinde zil olan bir topla oynanan golbol oyunu eğitimi vermişti.