Kazakistan'da İHA Saldırısı: MATILDA Tankeri Hedef Alındı
Kazakistan'da İHA Saldırısı: MATILDA Tankeri Hedef Alındı

13.01.2026 16:37
Kazakistan'da MATILDA isimli tanker, CPC tesisleri yakınında İHA saldırısına uğradı; mürettebat güvende.

Kazakistan, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) ait bir tesisin yakınında petrol sevkiyatı için kiralanan MATILDA isimli tankerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını doğruladı.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz'dan yapılan açıklamada, ülkenin Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından kiralanan MATILDA adlı tankerin 13 Ocak'ta Karadeniz'deki CPC hattı bölgesinde İHA saldırısına uğradığını bildirdi.

Açıklamada, saldırı sonucunda patlama meydana geldiği ancak yangın çıkmadığı belirtilerek, "Mürettebat zarar görmedi ve ilk inceleme sırasında tankerde ciddi yapısal hasar belirtileri tespit edilmedi. Hasar tespiti çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, KazMunayGaz'ın halihazırda ortakları ve ilgili kurumlarla geminin teknik durumunu değerlendirdiğinin ve CPC terminalinden yapılacak petrol sevkiyatları açısından olası riskleri incelediğinin altı çizildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı ise CPC üzerinden petrol sevkiyatının şu anda devam ettiğini ancak sadece "VPU-1" terminali üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık, durumu yakından takip ettiklerini, uluslararası ortaklar ve CPC konsorsiyumu işletmecileriyle doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

Bugün çeşitli yabancı medya kaynaklarında, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun Karadeniz'deki yükleme terminali yakınlarında iki petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberleri yer almıştı.

Kazakistan'ın yurt dışına ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin taşındığı ancak Rusya sınırları içinde yer alan CPC petrol boru hattı, en son 29 Kasım 2025'te Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarının saldırısına uğramış ve saldırı sonucu boru hattının "VPU-2" yükleme terminali devre dışı bırakılmıştı.

Kazakistan, bu olaydan sonra petrol üretimini geçici olarak 480 bin ton azalttığını bildirmişti.

Kaynak: AA

