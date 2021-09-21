Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 7 milyonu geçti - Son Dakika

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların sayısı 7 milyon 334 bine ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında yerli aşı QazVak'ın yanı sıra Sputnik V, Hayat Vax, CoronaVac ve Sinopharm aşıları kullanılıyor.

Virüse karşı toplu aşılamanın 1 Şubat'ta başladığı ülkede, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 334 bin oldu.

Aşının ikinci dozunu tamamlayanların sayısı ise 6 milyon 201 bine ulaştı.

Başkent Nur Sultan ve Almatı kenti dahil toplam 7 eyaletin kırmızı kategoride yer aldığı ülkede, son 24 saatte 2 bin 93 kişide virüs tespit edilirken 3 bin 504 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede daha önce başta kamu ve hizmet sektörü olmak üzere çeşitli sektör çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı olma zorunluluğu getirilmişti.

Öte yandan Kazakistan'ın Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un yeni genelgesine göre, ülke genelinde hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve ambulanslarda fotoğraf çekme ve görüntü almaya ilişkin getirilen yasak kaldırıldı.