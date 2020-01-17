Kazakistan'dan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine özel statü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'dan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine özel statü - Son Dakika

Kazakistan'dan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine özel statü

6 saat önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine özel statü verildi.

Kazakistan'dan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine özel statü, System.String[]

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine özel statü verildi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine özel statüsü verildiği belirtilerek, üniversitenin 1992'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle Kazakistan'ın Türkistan kentinde kurulduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in üniversitenin eğitim kalitesinin artırılmasına büyük önem verdiği ifade edilen açıklamada, "Üniversiteye özel statünün verilmesi ona akademik ve yönetsel bağımsızlık sağlıyor." denildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel statünün üniversitenin uluslararası statüsüne ek bir statü olarak verildiğini belirtti.

Kazakistan'da 15 üniversitenin özel statüye sahip olduğuna işaret eden Tomar, "Biz de özel statü alan 16.üniversite olduk." diye konuştu.

Tomar, özel statüyle üniversitenin mali imkanları ve otonomisinin artacağını vurgulayarak, "Mali imkanların artmasıyla hem öğretim üyelerinin durumu iyileştirilecek hem de laboratuvarların açılması gibi adımlarla eğitime katkı sağlanacak. Ders programlarının belirlenmesinde daha özerk olacak üniversitemiz." dedi.

Kazakistan devletinin eyalet merkezi olması nedeniyle Türkistan'a çok önem verdiğini söyleyen Tomar, bölgenin tek uluslararası üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine sağlanan özel statünün üniversiteye verilen değer olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile Kazakistan arasında, 1992'de ortak devlet üniversitesi olarak kurulan Yesevi Üniversitesinde, 17 ülkeden 12 binden fazla öğrenci eğitim alıyor.

10 Fakülte ve 1 yüksekokulun bulunduğu üniversitede, eğitimler Kazakça, Türkçe, İngilizce ve Rusça veriliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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