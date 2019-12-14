Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü Eskişehir'de kutlandı - Son Dakika
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Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü Eskişehir'de kutlandı

7 saat önce

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak.

Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü Eskişehir'de kutlandı, System.String[]

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü" etkinliğine katılan Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehir'de eğitim gören Kazakistanlı öğrencilere kent halkının yanı sıra yöneticilerin kendi çocukları gibi çok iyi baktığını belirterek, gelecekte bu öğrencilerin Kazak ve Türk kardeşliğinin gönül coğrafyasının halk büyükelçileri olacağını söyledi.

Saparbekuly, Kazakistan'ın bağımsızlığını kolay kazanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kazakistan günümüzde BM'nin endeksinde yüksek insani gelişim kategorisindeki ülkelerin yanında yani Batılı ülkelerle aynı gruptayız. Bu eğitim, bilim, sağlık diğer konulardaki bir sıralama. Kazakistan, kişi başına milli gelirde satın alma paritesinde Sovyetler coğrafyasındaki en yüksek zengin ülkelerden birisidir. Kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolara ulaştı. Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak."

Etkinliğe, AÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ile çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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