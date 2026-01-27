Kazakistan ve İsrail'den Turizme Vize Muafiyeti Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kazakistan ve İsrail'den Turizme Vize Muafiyeti Anlaşması

Kazakistan ve İsrail\'den Turizme Vize Muafiyeti Anlaşması
27.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan ve İsrail, karşılıklı turizmi geliştirmek için vize muafiyeti anlaşması niyet muhtırası imzaladı.

Kazakistan ile İsrail hükümetleri arasında, karşılıklı turizmin geliştirilmesi amacıyla ulusal pasaport hamillerinin vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına yönelik niyet muhtırası imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında taraflar, siyasi diyaloğun mevcut durumu ve geliştirilme perspektiflerini, ticari-ekonomik ve yatırım ilişkilerini, turizm alanındaki işbirliğini, ayrıca bilim, eğitim ve sağlık alanlarında deneyim paylaşımını ele aldı.

Kazak Bakan Köşerbayev, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin Nisan 1992'de tesis edildiğini hatırlattı.

Köşerbayev, söz konusu tarihten bu yana karşılıklı saygı ve güvene dayalı kapsamlı bir işbirliği inşa ettiklerini belirterek "Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler kaydettik. Mevcut Astana ziyaretiniz ise ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşımaya yönelik karşılıklı ilgimizin bir göstergesidir." dedi.

Bakan Köşerbayev, görüşmede, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen "iki halk için iki devlet" ilkesine dayalı Filistin meselesinin çözümüne verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da karşılıklı ilgi alanlarının tüm yelpazesinde işbirliğinin genişletilmesine hazır olduklarını teyit ederek ikili ekonomik ve kültürel-insani bağların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Saar, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ileri görüşlü ve geleceğe dönük politikasını büyük takdirle karşıladıklarını ve bu ortaklığın potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade ederek "Kazakistan bizim güvenilir bir ortağımızdır." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı

Bakanlar, ayrıca görüşmeler kapsamında Kazakistan ile İsrail dışişleri bakanlıkları arasında 12. Siyasi İstişareler Toplantısı düzenlendi.

Orta Doğu'da barışçıl çözümün teşvik edilmesine ve güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimler de dahil olmak üzere, uluslararası ve bölgesel gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda, özellikle Kazakistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu faaliyetlerine katılımı ile Abraham Anlaşmaları çerçevesindeki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda bakanlar, Kazakistan ile İsrail hükümetleri arasında karşılıklı turizmin geliştirilmesi amacıyla ulusal pasaport hamillerinin vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına yönelik niyet muhtırasını imzaladı.

İkili diplomatik ilişkiler

Kazakistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 10 Nisan 1992'de tesis edildi.

Aynı yıl İsrail'in Kazakistan'da Büyükelçiliği, 1996'da ise Kazakistan'ın İsrail'de Büyükelçiliği açıldı.

Bu ziyaret, Saar'ın Astana'ya ilk resmi ziyareti ve son 16 yılda bir İsrail dışişleri bakanının Kazakistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Diplomasi, Orta Doğu, Ekonomi, Kültür, Güncel, İsrail, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ve İsrail'den Turizme Vize Muafiyeti Anlaşması - Son Dakika

Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:51:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kazakistan ve İsrail'den Turizme Vize Muafiyeti Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.