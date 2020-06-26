Kazaların yaşandığı köprü genişletildi - Son Dakika

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi Kütahya'nın Emet ilçesinde dört köyün geçiş yolu üzerinde bulunan ve sürekli kazaların yaşandığı köprünün genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kazaların yaşandığı köprü genişletildi

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde dört köyün geçiş yolu üzerinde bulunan ve sürekli kazaların yaşandığı köprünün genişletme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

28 Şubat 2020'de köprüde meydana gelen tarafik kazasında İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu kazadan sonra Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından köprü genişletme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Köprüye 3 buçuk metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde 2 beton blok konulurken, köpür 4 metre genişletildi.

Samrık köyün köprüsünde yapılan çalışmaları Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet il Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı ve Köy Muhtarları yerinde inceledi.

Dört köyün bağlantı yollarından biri olan ve sıkça kazaların meydana geldiği Samrık köprüsünün aciliyetine dikkat çektiklerini belirten Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı,

"En son bu köprümüzde 2 tane vatandaşımızı kaybettik. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke bu köprümüz çok daha önceleri yapılmış olsaydı. Konunun aciliyetini İlçe Kaymakamımız, il yetkililerimizle görüşerek anlatıldı. Bugünde köpürümüde yapılan beton blok desteği ile 4 metre kadar genişletme çalışmaları yapıldı. İnşallah bundan sonrada kazalar olmaz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum "dedi.

Grup köy yollarının standartlarını yükseltmek adına çalışmalar yapıldığını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "4 köyümüzün ortak kullandığı grup köy yolumuzda, yolun virajlı ve dar olması nedeniyle genişletme ve güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın trafikte güvenliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalara destek veren İl özel İdaremize ve İl Genel Meclisi Üyelerimize halkımız adına teşekkür ediyoruz. Köprümüz 4 metre kadar genişledi ve güçlendirildi. Vatandaşalarımızın güvenli bir şekilde kullanımına açılan köprümüzün, köylerimiz ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İbrahim Çankaya, 28 Şubat, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazaların yaşandığı köprü genişletildi - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:26 Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 03:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazaların yaşandığı köprü genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]