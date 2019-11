Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu her şeyden önce. Bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Biz de kenarda o heyecanı yaşadık. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. Rakibimizin de kontrataklar yapacağını biliyorduk. İyi oynarken gol yedik, ilk yarıda geriye düştük. İkinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabule ettirip 2 gol bulduk. Geriden gelip öne geçtik fakat sonrasında Erdem'in sakatlığı, saha içinde yaptığımız değişiklikler orta sahada biraz oyundan düşmemize sebep oldu. Oradaki adam paylaşımlarında yaptığımız hatalar sonucunda da arka arkaya iki gol yedik, 3-2 geriye düştük. Hiç kolay değil, galibiyetten mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda ama oyuncularım tekrar oyunu bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık. Stancu'nın son pozisyonuyla dördüncüyü de atabilirdik olmadı. Sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimiz kaybetmedik. Bizim için bu puanlardan çok daha önemli. Cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. 3 haftadır beraberlik alıyorduk. Bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakip ile oynadık. İzleyenler için güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki tarafta galip gelebilecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki takımda 1 puanla ayrılmış oldu" diye konuştu.

Maçın hakemlerine de değinen Şahin, "İlk yarının 45. dakikasında korner kullanırken Acquah ile bir pozisyon yakaladık ve oyunu kestiler. İkinci yarının son saniyelerinde yine böyle yakaladığımız bir pozisyonda aynısını yaptılar. İkisinde de süre bitmişti. 4. hakeme sorduğumda ilk yarıdaki pozisyon için sürenin bittiğini hakemlerin korneri kullandıktan sonra düdüğü çaldığını söylemişti. Aynısını ikinci yarıda 3'e 1 yakalandığımız pozisyonda yapmadılar ve devam ettirdiler. Hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da buradan geliyor. Birine verip birine vermediğinizde olmuyor. ya ikisini de vereceksiniz yada ikisini de devam ettireceksiniz" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)