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Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı - Son Dakika

Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı

10.12.2021 19:36
Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı

Zonguldak'ta bir otomobil daha önce kazaya karışıp yol kenarında duran otomobile çarptı.

Zonguldak'ta bir otomobil daha önce kazaya karışıp yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Asma mevkiinde M.K. idaresindeki 67 AV 540 plakalı BMW marka otomobil, yol kenarında daha önce kazaya karışan ve park halindeki Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı
Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı
Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı

Volkswagen, Zonguldak, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan araca çarptı, yaralandı - Son Dakika


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