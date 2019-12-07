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Kazazede yaya gözyaşlarıyla uğurlandı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İsmayil Umut, yaşamını yitirdi.

Kazazede yaya gözyaşlarıyla uğurlandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İsmayil Umut, yaşamını yitirdi. 22 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Umut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Lüleburgaz'da geçtiğimiz Kasım ayında yaya geçidinde yolun karşısına geçerken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki İsmayil Umut, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Umut'un ölüm haberi sevenlerini üzüntüye boğarken, talihsiz adam Hacı Şükrü Ersoy Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacaoğlu köyünde toprağa verildi.


Babaya son veda


Cenaze namazında Umut'un oğlu İbrahim Umut'un ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, Umut'un tabutu cenaze aracına yüklerken Cansu Maraş babasına son kez veda etmek istedi. Maraş'ın babasına gözyaşları içindeki vedası duygu dolu anlar yaşattı.


Öte yandan İsmayil Umut'un ölümüne neden olan sürücü Süheyb K.'nın savcılık talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Olay


Geçtiğimiz 15 Kasım gecesi işten çıkıp evine doğru giden İsmayil Umut, Gençlik Merkezi ile SGK arasındaki yaya geçidinden karşıya geçmek istemişti. Ancak Umut, yaya geçidine adım attığı anda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Otomobille 23 metre boyunca sürüklenen İsmayil Umut, 22 günlük yaşam savaşını kaybederken kaza yerinden 71 metre ileride duran ve 50 kilometre hızla gittiğini öne süren sürücü Süheyb K. serbest bırakılmıştı. İbrahim Can Umut ile Cansu Maraş sürücünün serbest bırakılmasına da tepki göstermişti. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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